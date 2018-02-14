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Опубликовано 14 февраля 2018, 14:35

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Фото: &copy; РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Документ предусматривает несколько отягчающих обстоятельств, среди которых принуждение к сексу через Интернет.

В Государственную думу внесён проект закона об ужесточении наказания для педофилов — введения для них пожизненного лишения свободы. Авторы документа — группа депутатов, среди которых вице-спикер палаты Ирина Яровая.

— Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья, — отметила она.

Яровая добавила, что из-за того, что такие преступления часто могут оставаться незамеченными долгое время, предлагается увеличить сроки давности до достижения жертвами совершеннолетия.

— Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, также будет признаваться отягчающим вину преступлением, — добавила также Яровая.

Ещё одним отягчающим обстоятельством предлагается сделать распространение порно среди детей в Интернете и понуждение несовершеннолетних к сексу через Интернет.

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Андрей Григорьев
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