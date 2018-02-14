Госдума утвердила новый порядок погашения потребительских кредитов

Документ предлагает в первоочередном порядке погашать проценты и основную сумму долга, а только затем неустойку и иные платежи.

Законопроект, изменяющий процедуру погашения потребительских кредитов, одобрен Госдумой в первом чтении. В пояснительной записке к документу говорится, что новый порядок выплат поможет ощутимо уменьшить и размер самих платежей.

Всё дело в том, что, согласно действующему законодательству, в первую очередь погашается задолженность по процентам, затем — по основному долгу, а потом — пени и штрафы. Проценты и сумма основного долга гасятся в последнюю очередь, а за это время у должника нарастают проценты, пени и штрафные санкции.

Депутаты предлагают скорректировать этот порядок и, таким образом, не допустить "закабаления заёмщика". По новым правилам, сперва будут погашаться проценты и основная сумма долга, а только затем неустойка и иные платежи.

— Если должник заплатил только часть суммы, сначала будут списываться проценты по потребительскому кредиту, потом основное тело кредита, потом неустойка, потом остальные платежи. То есть четыре этапа. На сегодняшний день — шесть этапов, схема более сложная, проценты остаются непогашенными уже и после погашения части основного тела кредита, и долг таким образом нарастает, — пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.