Без опеки. Рост преступлений против детей связали с халатностью соцработников

Несколько дней назад Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 20 годам лишения свободы за многолетнее сексуальное насилие над собственными несовершеннолетними детьми 48-летнего жителя столицы.

По данным следствия, в период с 2002 по 2016 год житель столичного Кунцева систематически совершал в отношении своих дочерей 2003 и 1998 годов рождения, а также сына 1996 года рождения насильственные действия сексуального характера. — Дети никому не рассказывали о происходившем, поскольку осуждённый мужчина оказывал на них физическое и психологическое давление посредством избиений и запугиваний, — отмечают в СК РФ. — О преступлении стало известно в 2016 году, когда одна из девочек, достигшая совершеннолетия, смогла обратиться в полицию и рассказала о насилии со стороны отца.

А в Карелии управление СК РФ по республике 14 февраля 2018 года завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении преступника, который на протяжении трёх лет истязал и насиловал двух своих малолетних дочерей.

Насильника судят сразу по трём статьям: "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет", "Истязание", "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

— По версии следствия, с 2014 года по 2017 год обвиняемый причинял двум своим малолетним дочерям физические и психические страдания, лишал сна, отдыха и покоя, совершая в отношении них насильственные действия сексуального характера и их истязание, — говорится в сообщении СУ СКР.

Генпрокуратура в письме в правительство отмечает, что дико выглядит ситуация, когда в больших городах под носом у соседей, представителей органов опеки и полиции преступники годами насиловали детей. — По данным фактам сейчас проводится прокурорская проверка, — заявляют в надзорном ведомстве.

Согласно статистике надзорного ведомства, каждое третье преступление в российских семьях было совершено против детей. Прокуроры отмечают рост таких преступлений. Тяжкие и особо тяжкие выросли на 10 процентов, а случаи сексуального насилия — на 15. Если в позапрошлом году родителями против детей было совершенно около 20 тыс. преступлений, то только за первое полугодие 2017 года — 18 615.

Как отмечает в своём письме в правительство заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, огромную озабоченность у органов прокуратуры вызывают факты, что в республиках Коми, Башкирия, Амурской, Магаданской, Свердловской областях, а всего в 19 регионах, где отсутствовала профилактика органами опеки и образования семей, совершались преступления в отношении детей.

Кроме того, замгенпрокурора напомнил, что правоохранители прекратили трудовую деятельность сотен ранее судимых учителей в образовательных учреждениях Адыгеи, Башкирии, Коми. Всего в 23 регионах.

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По словам Александра Буксмана, в школах работали педагоги, имевшие судимости за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, вовлечение несовершеннолетних в занятия бродяжничеством и попрошайничеством, что запрещено законом.

Буксман также просит правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав подготовить предложения органам социальной защиты, опеки и полиции, как улучшить профилактические мероприятия по защите прав этой категории граждан.

Между тем ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Кирилл Титаев объясняет рост преступлений против детей следствием моральной паники.

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— Примерно четыре года назад в России началась так называемая антипедофильская кампания. Сейчас мы наблюдаем классический негативный эффект моральной паники. Ситуация, которая ещё несколько лет назад трактовалась участковым или следователем как полный бред, сейчас трактуется как преступление сексуальной направленности, — говорит Кирилл Титаев.

В то же время 14 февраля 2018 года в Госдуму внесён проект закона об ужесточении наказания для педофилов — введение для них пожизненного лишения свободы. Авторы документа — группа депутатов, среди которых вице-спикер палаты Ирина Яровая.

— Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья, — отметила она.

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Яровая добавила, что, из-за того что такие преступления часто могут оставаться незамеченными долгое время, предлагается увеличить сроки давности до достижения жертвами совершеннолетия.

— Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей, также будет признаваться отягчающим вину преступлением, — добавила Яровая.

По её словам, согласно статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 году СКР возбуждено 7011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности, при этом в 2016 году было возбуждено 5835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия.

По словам вице-спикера, в 2017 году 4245 несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия, около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех детей, ставших жертвами насильственных действий сексуального характера.