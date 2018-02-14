Госдума и Совфед доработают закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Предполагается, что работа над согласованным текстом документа завершится к 30 марта.

Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы приняли решение совместно доработать закон о запрете рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает портал "Дни.ру", для этого создана специальная комиссия.

По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, именно с совместного обсуждения правовых норм сенаторами и депутатами начинается новый уровень взаимодействия между органами власти.

— Качество только выиграет, и потом — никто не мешает в рамках согласительных комиссий отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона, — заявил Володин.

Сообщается, что в состав комиссии от Госдумы вошли Сергей Жигарев, Альфия Когогина и Олег Николаев, от Совета Федерации — Алексей Майоров, Антон Беляков и Вячеслав Тимченко. Предполагается, что работа над согласованным текстом законопроекта завершится к 30 марта.