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Опубликовано 14 февраля 2018, 19:57

Госдума и Совфед доработают закон о запрете рекламы на квитанциях ЖКХ

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Уткин

Фото: © РИА Новости/Александр Уткин

Предполагается, что работа над согласованным текстом документа завершится к 30 марта.

Сенаторы Совфеда и депутаты Госдумы приняли решение совместно доработать закон о запрете рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает портал "Дни.ру", для этого создана специальная комиссия.

По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, именно с совместного обсуждения правовых норм сенаторами и депутатами начинается новый уровень взаимодействия между органами власти.

— Качество только выиграет, и потом — никто не мешает в рамках согласительных комиссий отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона, — заявил Володин.

Сообщается, что в состав комиссии от Госдумы вошли Сергей Жигарев, Альфия Когогина и Олег Николаев, от Совета Федерации — Алексей Майоров, Антон Беляков и Вячеслав Тимченко. Предполагается, что работа над согласованным текстом законопроекта завершится к 30 марта.

Напомним, поправки, запрещающие размещение любой рекламы на платёжках за коммунальные услуги, были приняты Госдумой 23 ноября 2017 года. Закон отклонили при рассмотрении в Совфеде.

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Алёна Темирчиева
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