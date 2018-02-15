Наказание за показ нацистской символики без целей пропаганды могут отменить

Госдума рассмотрит законопроект, который позволит исключить случаи наказания, например за репост фотографий с Парада Победы.

В Госдуму внесён законопроект, корректирующий административную ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики. В случае если подобные действия "не имеют признаков пропаганды", то наказания не последует, отмечают авторы документа.

На данный момент в КоАП не предусмотрено никакого разделения между реальной пропагандой атрибутики нацизма и, например, демонстрацией исторических или просветительских материалов. Таким образом, любое демонстрирование нацистской символики может быть признано нарушением административного законодательства.

Данные поправки предлагают исключить ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики "в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях".