Госдума во втором чтении одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума
Заседание депутатов в Государственной думе РФ. Фото: © РИА Новости
Президентский законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года был одобрен депутатами Госдумы во втором чтении.
Отмечается, что в ГД не поддержали только одну поправку, которая была предложена лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Он отмечал, что нужно повысить минимальную оплату труда до двадцати тысяч рублей.
Добавим, что законопроект был одобрен в первом чтении ещё 7 февраля.
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 9489 рублей в месяц. Его могут повысить до 11 163 рублей.