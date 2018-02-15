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Регион
Опубликовано 15 февраля 2018, 10:44

Госдума во втором чтении одобрила повышение МРОТ до прожиточного минимума

Заседание депутатов в Государственной думе РФ. Фото: &copy; РИА Новости

Заседание депутатов в Государственной думе РФ. Фото: © РИА Новости

Президентский законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года был одобрен депутатами Госдумы во втором чтении.

Отмечается, что в ГД не поддержали только одну поправку, которая была предложена лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Он отмечал, что нужно повысить минимальную оплату труда до двадцати тысяч рублей.

Добавим, что законопроект был одобрен в первом чтении ещё 7 февраля.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 9489 рублей в месяц. Его могут повысить до 11 163 рублей.

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Янковская Ольга
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