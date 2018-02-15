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Опубликовано 15 февраля 2018, 08:44

У экранизации Call of Duty появился режиссёр

Фото: &copy;&nbsp;Activision Publishing, Inc.&nbsp;

Фото: © Activision Publishing, Inc. 

Им стал Стефано Соллима. До этого постановщик работал над триллером "Субура" и боевиком "Солдат".

Activision Studios сделала значимый шаг к созданию экранизации Call of Duty. Компания наняла режиссёра.

Им стал Стефано Соллима. Постановщик известен благодаря триллеру "Субура" и боевику "Солдат". Последний фильм выйдет летом 2018 года. Главные роли в нём исполнили "Джош Бролин" ("Дэдпул-2") и Бенисио Дель Торо ("Большой куш"). Также Соллима работал над сериалом "Гоморра".

О сюжете ленты Call of Duty пока ничего не известно. Ранее руководство студии говорило о планах создать собственную киновселенную в духе "Мстителей".

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Сергей Сурепин
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