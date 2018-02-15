У экранизации Call of Duty появился режиссёр

Им стал Стефано Соллима. До этого постановщик работал над триллером "Субура" и боевиком "Солдат".

Activision Studios сделала значимый шаг к созданию экранизации Call of Duty. Компания наняла режиссёра.

Им стал Стефано Соллима. Постановщик известен благодаря триллеру "Субура" и боевику "Солдат". Последний фильм выйдет летом 2018 года. Главные роли в нём исполнили "Джош Бролин" ("Дэдпул-2") и Бенисио Дель Торо ("Большой куш"). Также Соллима работал над сериалом "Гоморра".