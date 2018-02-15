Майнеры мешают астрономам искать инопланетян

От действий поклонников криптовалют страдают не только заядлые геймеры, но и учёные.

Исследовательский центр "Поиск внеземного разума" при Калифорнийском университете жалуется на майнеров. Они раскупили всё необходимое для учёных оборудование.

Сейчас команде исследователей необходимы графические чипы для обработки данных с телескопов. Всего для оснащения лабораторий учёные думали закупить около ста видеокарт. Но всё оборудование раскупили майнеры.

До этого на поклонников криптовалют жаловались геймеры. Сначала из-за того, что цены на видеокарты выросли, а после и вовсе на дефицит оборудования.