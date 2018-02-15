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Регион
Опубликовано 15 февраля 2018, 09:04

Майнеры мешают астрономам искать инопланетян

Фото:&nbsp;&copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

От действий поклонников криптовалют страдают не только заядлые геймеры, но и учёные.

Исследовательский центр "Поиск внеземного разума" при Калифорнийском университете жалуется на майнеров. Они раскупили всё необходимое для учёных оборудование.

Сейчас команде исследователей необходимы графические чипы для обработки данных с телескопов. Всего для оснащения лабораторий учёные думали закупить около ста видеокарт. Но всё оборудование раскупили майнеры.

До этого на поклонников криптовалют жаловались геймеры. Сначала из-за того, что цены на видеокарты выросли, а после и вовсе на дефицит оборудования.

По словам учёных, такая тенденция очень ограничивает поиск инопланетян.

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Сергей Сурепин
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