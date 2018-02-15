Игра про наёмных убийц и "Игра престолов" получили награды за визуальные эффекты

Создатели популярной игры и сериалов были удостоены специальных статуэток по этому поводу.

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии Сообщества специалистов по визуальным эффектам Visual Effects Society (VES). Одну из наград получила игра Assassin’s Creed: Origins — за лучшие визуальные эффекты в режиме реального времени.

Триумфатором церемонии стал сериал "Игра престолов". Шоу получило сразу пять статуэток.