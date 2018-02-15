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Опубликовано 15 февраля 2018, 09:45

Игра про наёмных убийц и "Игра престолов" получили награды за визуальные эффекты

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru,&nbsp;Ubisoft Entertainment

Фото: © kinopoisk.ru, Ubisoft Entertainment

Создатели популярной игры и сериалов были удостоены специальных статуэток по этому поводу.

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии Сообщества специалистов по визуальным эффектам Visual Effects Society (VES). Одну из наград получила игра Assassin’s Creed: Origins — за лучшие визуальные эффекты в режиме реального времени.

Триумфатором церемонии стал сериал "Игра престолов". Шоу получило сразу пять статуэток.

Специалисты по визуальным эффектам дважды отметили наградами сериал за четвёртый эпизод седьмого сезона. В нём Дрогон испепелил армию Джейме Ланнистера. Также сериал получил награды за визуализацию уничтожения Стены и изображение замороженного озера.

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Сергей Сурепин
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