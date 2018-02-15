РФ не будет информировать НАТО о размещении "Искандеров" под Калининградом

Ранее генеральный секретарь альянса призвал Россию быть прозрачной в этом вопросе.

Россия не будет информировать НАТО о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. Об этом на соответствующий вопрос журналистов сказал глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

— С какого перепугу? Это наша законная территория — что хотим, то и делаем, — отметил депутат. — В отличие от них, которые зовут американцев и прочих недоброжелательных к нам людей, — добавил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что у границ нашей страны в Польше и Прибалтике фактически развёрнута целая дивизия американских ВС, после чего Шаманов заявил, что не исключает усиления группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде.