Магазин GOG устроил крупную распродажу в честь китайского Нового года
Вместе с этим разработчики сервиса цифровой дистрибуции бесплатно раздают игру King of Fighters 2002.
Фото © SNK Playmore
Магазин GOG объявил новую распродажу — "Китайский Новый год". Связано это с наступлением года Собаки по китайскому календарю.
В акции участвуют более чем 500 игр. Скидки будут действовать до 90%. Также в сервисе начала работать подборка GOG Connect. Она позволяет прикреплять некоторые игры к учётной записи, если они уже куплены в Steam.
Распродажа продлится до 21 февраля.