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Опубликовано 15 февраля 2018, 10:15

Магазин GOG устроил крупную распродажу в честь китайского Нового года

Вместе с этим разработчики сервиса цифровой дистрибуции бесплатно раздают игру King of Fighters 2002.

Фото &copy;&nbsp;SNK Playmore

Фото © SNK Playmore

Магазин GOG объявил новую распродажу — "Китайский Новый год". Связано это с наступлением года Собаки по китайскому календарю.

В акции участвуют более чем 500 игр. Скидки будут действовать до 90%. Также в сервисе начала работать подборка GOG Connect. Она позволяет прикреплять некоторые игры к учётной записи, если они уже куплены в Steam.

Распродажа продлится до 21 февраля.

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Сергей Сурепин
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