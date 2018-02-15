Магазин GOG устроил крупную распродажу в честь китайского Нового года

Магазин GOG объявил новую распродажу — "Китайский Новый год". Связано это с наступлением года Собаки по китайскому календарю.

В акции участвуют более чем 500 игр. Скидки будут действовать до 90%. Также в сервисе начала работать подборка GOG Connect. Она позволяет прикреплять некоторые игры к учётной записи, если они уже куплены в Steam.