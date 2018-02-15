Первые девушки-программисты из Афганистана создали игру про борьбу с наркотиками

Пользователям предстоит сражаться с исламистской группировкой под названием "Талибан".

Группа студенток из западной части афганской провинции Герат создала мобильную игру под названием Fight Against Opium. Она основана на рассказах брата одной из девушек, который работает переводчиком для американских солдат. По словам студентки, брат всё время рассказывает ей о маковых полях, взрывах мин и борьбе с наркотиками.

В игре нужно взять на себя роль афганского солдата, который пытается уничтожить наркотики в Гильменде. Всего у героя есть пять жизней. На разработку игры студентки потратили один месяц. Они планируют привлечь внимание детей и помочь лучше понять существующую проблему.