Зюганов заявил, что Грудинин не сможет стать лидером КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павел Грудинин не сможет возглавить "Коммунистическую партию", так как не является её членом. Об этом политик сказал в ходе своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, может ли директор совхоза имени Ленина претендовать на руководство фракцией после выборов.

— У нас союз коммунистов и беспартийных, Грудинин беспартийный, он не вступал в КПРФ, и мы осознанно поддерживали его как человека, который разделяет наши идеи, понимает, что такое малый, средний бизнес, осознаёт, что такое современное производство, который сумел аккумулировать у себя в городке всё лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни, — отметил Зюганов.

Другие члены КПРФ также отметили невозможность передачи руководства партией Грудинину.

— Мы исходим из того, что передать партию невозможно. Павел Николаевич — человек беспартийный. КПРФ — это партия, где невозможны такие волюнтаристские решения, — заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.