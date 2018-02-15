Бомж хамил прохожим, требуя деньги, а когда его задержали, у него было 40 млн
Бездомный показался подозрительным полиции и был задержан на железнодорожной станции в городе Уппсала примерно в 70 км от Стокгольма.
Подозрительный бездомный в грубой форме выпрашивал деньги на билет у прохожих. После того как это заметили шведские полицейские, они задержали 55-летнего мужчину.
Правоохранители доставили его в участок и обыскали. При осмотре в карманах у бродяги было обнаружено 5,5 млн шведских крон (40 млн руб.). По словам полицейских, бездомный отмывал деньги, но пока неясно, каким образом у него могла оказаться столь огромная сумма. Правоохранители признались, что с такой ситуацией встретились впервые.
Пачки банкнот выпадали из всех карманов. Это подозрительно, что у бездомного столько денег и он ходит с такой суммой по улице. Ещё более подозрительно, что он вымогал деньги на билет. Зачем выпрашивать, если у тебя нереальная сумма денег?
В настоящее время ведётся расследование, чтобы выяснить, выиграл ли мужчина эти деньги в лотерею или же это доход от совершённых преступлений. После выяснения всех нюансов станет понятно, будет он освобождён или предстанет перед судом.