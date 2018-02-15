МВД нашло смертоносную рекламу наркотиков на YouTube

По данным ведомства, перед блокировкой данный контент успели посмотреть 33 миллиона россиян.

Администрация видеохостинга YouTube не препятствует рекламе психотропных веществ на ресурсе. Об этом заявил начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов.

Так, по его словам, в прошлом году выявлено более семи тысяч наркопреступлений, совершённых с использованием интернет-технологий.

— В результате нашей совместной работы с Роскомнадзором вал этой незаконной смертоносной рекламы удалось остановить, однако, по оценкам специалистов, с ней успело ознакомиться порядка 33 миллионов граждан, — сказал Храпов на заседании Госдумы.