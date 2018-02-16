Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

В таблице коэффициентов текущего сезона Россия с 10,000 балла занимает четвёртую строчку.

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых игр 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

Сейчас Россия находится на шестом месте в рейтинге с суммарным коэффициентом в 50,782 балла, Португалия же занимает 7-ю строчку с 45,748 балла. Возглавляет таблицу Испания. У неё 101,426 балла.

В таблице коэффициентов текущего сезона РФ остаётся четвёртой. Перед ней расположились Англия, Испания и Италия.