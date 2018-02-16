Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА
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В таблице коэффициентов текущего сезона Россия с 10,000 балла занимает четвёртую строчку.
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА по итогам первых игр 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.
Сейчас Россия находится на шестом месте в рейтинге с суммарным коэффициентом в 50,782 балла, Португалия же занимает 7-ю строчку с 45,748 балла. Возглавляет таблицу Испания. У неё 101,426 балла.
В таблице коэффициентов текущего сезона РФ остаётся четвёртой. Перед ней расположились Англия, Испания и Италия.
По итогам текущего сезона представительство стран — членов УЕФА в еврокубках сезона 2019/20 определит рейтинг Союза европейских футбольных ассоциаций. Страны, занимающие пятую и шестую строчку, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы.