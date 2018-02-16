В Японии разработали препарат, победивший вирус гриппа за одни сутки. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Чтобы создать препарат, учёные использовали знания, приобретённые при разработке лекарства против ВИЧ. Действие препарата отличается от прочих лекарств. На начальной стадии препарат блокирует активность металлоферментов.

Эффективность действия лекарства была доказана в ходе ряда клинических испытаний и тестов, в проведении которых было задействовано 1436 человек.