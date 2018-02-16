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Регион
Опубликовано 16 февраля 2018, 10:32

Госдума согласилась повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Парламентарии приняли документ в окончательном третьем чтении, оно должно вступить в силу в мае этого года.

Депутаты Госдумы согласились повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения — 11 163 руб. в месяц с 1 мая 2018 г. Решение было принято в окончательном третьем чтении.

За принятие закона единогласно проголосовали 402 депутата. Документ был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным в конце января.

Реализация данных положений коснётся 3 млн человек, из которых 1,6 млн занято в государственных и муниципальных учреждениях.

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Иван Гусев
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