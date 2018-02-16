Госдума согласилась повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума

Парламентарии приняли документ в окончательном третьем чтении, оно должно вступить в силу в мае этого года.

Депутаты Госдумы согласились повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения — 11 163 руб. в месяц с 1 мая 2018 г. Решение было принято в окончательном третьем чтении.

За принятие закона единогласно проголосовали 402 депутата. Документ был внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным в конце января.