Искусственный интеллект Nvidia будет следить за людьми
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Система городского видеонаблюдения может в режиме 24/7 следить за жителями и сканировать их лица.
Крупнейший производитель видеокарт совместно с компанией AnyVision начал работу над системой умного видеонаблюдения. По замыслу инженеров, камеры будут постоянно сканировать лица людей и отслеживать нарушителей закона, сообщает Mashable.
Система разрабатывается в рамках проекта Nvidia Metropolis, подразумевающего наличие сотен городских камер, которые не только записывают видео, но и анализируют картинку. Алгоритмы, опираясь на базу данных полиции, позволят с точностью до 99% найти в толпе преступника. Также система умеет искать пропавших без вести людей.
Наблюдатели отмечают, что технология может как спасти тысячи жизней, так и навредить конфиденциальности граждан. По словам представителей Nvidia, разрабатываемая система полностью замкнута, поэтому вся информация, записываемая с камер, остаётся защищённой от третьих лиц.