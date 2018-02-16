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Регион
Опубликовано 16 февраля 2018, 12:11

Искусственный интеллект Nvidia будет следить за людьми

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Система городского видеонаблюдения может в режиме 24/7 следить за жителями и сканировать их лица.

Крупнейший производитель видеокарт совместно с компанией AnyVision начал работу над системой умного видеонаблюдения. По замыслу инженеров, камеры будут постоянно сканировать лица людей и отслеживать нарушителей закона, сообщает Mashable.

Система разрабатывается в рамках проекта Nvidia Metropolis, подразумевающего наличие сотен городских камер, которые не только записывают видео, но и анализируют картинку. Алгоритмы, опираясь на базу данных полиции, позволят с точностью до 99% найти в толпе преступника. Также система умеет искать пропавших без вести людей.

Наблюдатели отмечают, что технология может как спасти тысячи жизней, так и навредить конфиденциальности граждан. По словам представителей Nvidia, разрабатываемая система полностью замкнута, поэтому вся информация, записываемая с камер, остаётся защищённой от третьих лиц.

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Андрей Ставицкий
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