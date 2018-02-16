Sony снизила стоимость на шлем виртуальной реальности PlayStation VR
Фото © Flickr/Kurt Bauschardt
Теперь погружение в виртуальную реальность стало намного доступнее для пользователей.
Компания Sony сообщила о распродаже шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Сейчас со скидкой 100 долларов можно приобрести один из трёх наборов.
Самый доступный из них включает в себя шлем виртуальной реальности, камеру для захвата движений и игру Gran Turismo Sport. Комплект обойдётся вам в 199 долларов. За игру Doom уже придётся доплатить 100 долларов.
Самый дорогой набор включает в себя шлем, камеру, два контроллера движений и игру Skyrim. Цена такого комплекса — 349 долларов.
Распродажа действует с 18 февраля по 3 марта.