Sony снизила стоимость на шлем виртуальной реальности PlayStation VR

Теперь погружение в виртуальную реальность стало намного доступнее для пользователей.

Компания Sony сообщила о распродаже шлемов виртуальной реальности PlayStation VR. Сейчас со скидкой 100 долларов можно приобрести один из трёх наборов.

Самый доступный из них включает в себя шлем виртуальной реальности, камеру для захвата движений и игру Gran Turismo Sport. Комплект обойдётся вам в 199 долларов. За игру Doom уже придётся доплатить 100 долларов.

Самый дорогой набор включает в себя шлем, камеру, два контроллера движений и игру Skyrim. Цена такого комплекса — 349 долларов.