Депутат Железняк просит полицию расследовать рассылку белого порошка в дипмиссии

Депутат Госдумы Сергей Железняк, имя которого неизвестные указали на конвертах с белым порошком, подал заявление в полицию с просьбой расследовать рассылку писем в иностранные посольства в Москве.

— Подал сегодня утром, до начала пленарного заседания, заявление в ОМВД по Тверскому району Москвы о необходимости проведения расследования по вчерашнему факту рассылки неизвестными фальшивых писем от моего имени иностранным посольствам и зарубежным СМИ, — приводит слова Железняка его пресс-служба.

Депутат также добавил, что необходимо узнать, что именно за порошок был в конвертах, установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности. Он также напомнил, что не стоит раскрывать подобные конверты и следует сразу же вызывать полицию.