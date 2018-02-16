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Регион
Опубликовано 16 февраля 2018, 17:00

"Дачную амнистию" предложили продлить на два года

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Вильф

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Согласно существующему законопроекту, срок её действия истекает 1 марта текущего года.

В Госдуму внесли законопроект о продлении до 1 марта 2020 года действия упрощённой процедуры регистрации прав на жилые дома, получившей название "дачная амнистия". Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Автором инициативы является глава Комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников.

В пояснительной записке к закону отмечается, что поправка позволит россиянам оформлять жилые дома без получения разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию до обозначенной даты.

Напомним, "дачная амнистия" принята в 2006 году. За время её действия были зарегистрированы права более чем на 3,5 миллиона объектов ИЖС и более чем на семь миллионов земельных участков. Согласно существующему закону, срок действия "дачной амнистии" истекает 1 марта текущего года.

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Алёна Темирчиева
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