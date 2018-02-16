Шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2018" стартует 19 февраля

Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен — 2018", который традиционно проходит при поддержке авиакомпании, стартует 19 февраля и завершится 1 марта. Мероприятие будет проходить в гостинице "Космос". Добавим, что одно из старейших и самых популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 16-й раз и традиционно соберёт сильный состав участников.

В рамках "Аэрофлот Опен" проходят три турнира (А, В и С), которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в девять туров. Самый большой интерес вызывает группа А, где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше.

В этом году стартовый список турнира А возглавляют такие известные шахматисты, как победитель "Аэрофлот Опен — 2017" Владимир Федосеев (Россия, 2724), победитель турнира Tata Steel Challengers 2018 Сантош Видит (Индия, 2723), чемпион России 2012 года Дмитрий Андрейкин (2712), экс-чемпион Европы по блицу Рауф Мамедов (Азербайджан, 2709), действующий чемпион Европы Максим Матлаков (Россия, 2709), победитель Высшей лиги чемпионата России 2015 года Владислав Артемьев (2697), экс-чемпион Европы Эрнесто Инаркиев (Россия, 2684), экс-чемпион Европы, победитель "Аэрофлот Опен — 2016" Евгений Наер (Россия, 2683) и многие другие звезды шахмат.

Всего в турнире А сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получит путёвку на супертурнир в Дортмунд в период с 12 по 23 июля.

На турнире также предусмотрены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро), причём каждый участник может получить только один приз. Призовой фонд составляет 120 000 евро.

— "Аэрофлот" на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий и популяризации различных видов спорта. Проводимый при нашей поддержке фестиваль "Аэрофлот Опен" имеет репутацию мероприятия глобального уровня, наиболее открытого и популярного в мире шахмат. В нём принимают участие как профессиональные гроссмейстеры, так и участники-любители, для которых событие может стать началом великого спортивного пути, — пояснил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.