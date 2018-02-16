Геймер диагностировал опухоль с помощью приставки

28-летний геймер играл в Nintendo Switch и заметил сильную стреляющую боль в районе руки.

28-летний программист Крис из Сиднея рассказал на Reddit, что его игровая приставка Nintendo Switch помогла определить наличие опухоли.

Крис поведал, что заметил сильную боль в руке, когда играл в Mario на своей приставке. "Я чувствовал стреляющую боль в районе кисти и указательного пальца, когда джойстик вибрировал", — рассказал геймер. Со временем он перестал запускать Nintendo Switch и стал чаще играть в Xbox, так как от геймпада консоли он не чувствовал физических неудобств. Через несколько месяцев на тыльной стороне ладони появился синяк и Крис пошёл к врачу.

Медики не увидели ничего особенного и посоветовали повторить визит в больницу, если боли вернутся. Через полгода на месте синяка появилась шишка и Крис снова пошёл к врачу. С помощью МРТ доктор диагностировал у геймера опухоль. К счастью, так как программист обратился в больницу на ранней стадии появления опухоли, вероятность развития онкологического образования была всего 5%.