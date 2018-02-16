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Регион
Опубликовано 16 февраля 2018, 16:30

"Кандидаты в президенты России" сразились в Dota 2

Фото: &copy; Flickr/Dota 2 The International

Фото: © Flickr/Dota 2 The International

В России решили провести первый в истории чемпионат по предвыборной игре в Dota 2.

16 февраля прошёл чемпионат по предвыборной игре в Dota 2. Организаторы перенесли в популярную игру кандидатов в президенты России, создав похожих на них героев.

Разработчики взяли предусмотренных игрой персонажей и доработали их. Герои получили узнаваемые черты кандидатов в президенты России. Из 174 героев отобраны были те, чьи способности соответствуют личностям политиков.

Всего участие в чемпионате принимают шесть киберспортивных команд.

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Сергей Сурепин
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