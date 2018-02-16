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Опубликовано 16 февраля 2018, 16:58

Муж Дженнифер Энистон развёлся с ней ради компьютерных игр

Фото: &copy; Википедия

Фото: © Википедия

Ранее популярные актёры Дженнифер Энистон и её супруг Джастино Теру объявили о разводе.

По словам пары, они вместе приняли это решение в конце 2017 года. В письме Теру и Энистон сказано, что они продолжают дружить, а их пути просто расходятся.

Разногласия пары начались из-за увлечения Теру компьютерными играми. По словам Энистон, её супруг — заядлый геймер, который любит проводить вечера за компьютером и играть по сети со своими друзьями.

Актриса уже сообщила, что продаёт дом, где проходила свадьба Энистон и Теру.

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Сергей Сурепин
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