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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 12:22

Российского киберпреступника освободили из заключения в США

Фото: &copy;vk.com/csgohs

Фото: ©vk.com/csgohs

Ранее суд признал мужчину виновным во взломе компьютерных сетей, а также краже номеров кредитных карт.

Окружной суд город Камдена в США вынес приговор по делу Дмитрия Смилянца. Бывшего владельца киберспортивной команды Moscow Five признали виновным в совершении преступления.

Согласно решению суда Смилянца приговорили к четырём годам и трём месяцам заключения. Россиянина освободили из-под стражи в зале суда — он уже отбыл свой срок во время предварительного заключения.

Оглашённый вердикт Дмитрий Смилянцев назвал справедливым. При этом обвиняемый заявил, что глубоко раскаивается в содеянном. Он готов компенсировать ущерб — порядка пяти миллионов долларов. Его сообщника Владимира Дринкмана приговорили к двенадцати годам заключения.

Напомним, Смилянца и Дринкмана арестовали в 2012 году в Нидерландах. Запрос поступил от США. Россиян обвинили в совершении хакерских атак на международные финансовые фирмы. Они украли данные от 160 миллионов кредитных карт, общий ущерб — 300 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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