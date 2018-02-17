Российского киберпреступника освободили из заключения в США
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Ранее суд признал мужчину виновным во взломе компьютерных сетей, а также краже номеров кредитных карт.
Окружной суд город Камдена в США вынес приговор по делу Дмитрия Смилянца. Бывшего владельца киберспортивной команды Moscow Five признали виновным в совершении преступления.
Согласно решению суда Смилянца приговорили к четырём годам и трём месяцам заключения. Россиянина освободили из-под стражи в зале суда — он уже отбыл свой срок во время предварительного заключения.
Оглашённый вердикт Дмитрий Смилянцев назвал справедливым. При этом обвиняемый заявил, что глубоко раскаивается в содеянном. Он готов компенсировать ущерб — порядка пяти миллионов долларов. Его сообщника Владимира Дринкмана приговорили к двенадцати годам заключения.
Напомним, Смилянца и Дринкмана арестовали в 2012 году в Нидерландах. Запрос поступил от США. Россиян обвинили в совершении хакерских атак на международные финансовые фирмы. Они украли данные от 160 миллионов кредитных карт, общий ущерб — 300 миллионов долларов.