Российского киберпреступника освободили из заключения в США

Ранее суд признал мужчину виновным во взломе компьютерных сетей, а также краже номеров кредитных карт.

Окружной суд город Камдена в США вынес приговор по делу Дмитрия Смилянца. Бывшего владельца киберспортивной команды Moscow Five признали виновным в совершении преступления.

Согласно решению суда Смилянца приговорили к четырём годам и трём месяцам заключения. Россиянина освободили из-под стражи в зале суда — он уже отбыл свой срок во время предварительного заключения.

Оглашённый вердикт Дмитрий Смилянцев назвал справедливым. При этом обвиняемый заявил, что глубоко раскаивается в содеянном. Он готов компенсировать ущерб — порядка пяти миллионов долларов. Его сообщника Владимира Дринкмана приговорили к двенадцати годам заключения.