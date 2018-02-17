Спортивные симуляторы признали киберспортивной дисциплиной в России

Министерство спорта России включило спортивные симуляторы в список киберспортивных дисциплин.

Согласно зарегистрированному приказу ведомства, к спортивным симуляторам относятся киберспортивные игры, имитирующие традиционные виды спорта. В ведомстве считают этот шаг важным в институализации российского киберспорта.

Мы последовательно расширяем список официально признанных киберспортивных дисциплин. Сейчас в работе находится ещё ряд дисциплин, популярных в киберспортивном сообществе и признанных международной федерацией. Дмитрий Смит, президент ФКС РФ

Спортивные симуляторы — пятая киберспортивная дисциплина в списке ФКС. До этого в этот перечень внесли боевые арены, стратегии в реальном времени, соревновательные головоломки и технические симуляторы.