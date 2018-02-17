Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 12:53

Спортивные симуляторы признали киберспортивной дисциплиной в России

Фото: &copy; flickr /&nbsp;EA SPORTS FIFA

Фото: © flickr / EA SPORTS FIFA

Министерство спорта России включило спортивные симуляторы в список киберспортивных дисциплин.

Согласно зарегистрированному приказу ведомства, к спортивным симуляторам относятся киберспортивные игры, имитирующие традиционные виды спорта. В ведомстве считают этот шаг важным в институализации российского киберспорта.

quote

Мы последовательно расширяем список официально признанных киберспортивных дисциплин. Сейчас в работе находится ещё ряд дисциплин, популярных в киберспортивном сообществе и признанных международной федерацией.

Дмитрий Смит, президент ФКС РФ

Спортивные симуляторы — пятая киберспортивная дисциплина в списке ФКС. До этого в этот перечень внесли боевые арены, стратегии в реальном времени, соревновательные головоломки и технические симуляторы.

Напомним, в июне 2016 года киберспорт включили в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта. В апреле 2017 года его перевели во второй раздел, тем самым приравняв к баскетболу, футболу и хоккею.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Россия
  • киберспорт
  • Минспорт РФ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar