Спортивные симуляторы признали киберспортивной дисциплиной в России
Фото: © flickr / EA SPORTS FIFA
Министерство спорта России включило спортивные симуляторы в список киберспортивных дисциплин.
Согласно зарегистрированному приказу ведомства, к спортивным симуляторам относятся киберспортивные игры, имитирующие традиционные виды спорта. В ведомстве считают этот шаг важным в институализации российского киберспорта.
Мы последовательно расширяем список официально признанных киберспортивных дисциплин. Сейчас в работе находится ещё ряд дисциплин, популярных в киберспортивном сообществе и признанных международной федерацией.
Дмитрий Смит, президент ФКС РФ
Спортивные симуляторы — пятая киберспортивная дисциплина в списке ФКС. До этого в этот перечень внесли боевые арены, стратегии в реальном времени, соревновательные головоломки и технические симуляторы.
Напомним, в июне 2016 года киберспорт включили в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта. В апреле 2017 года его перевели во второй раздел, тем самым приравняв к баскетболу, футболу и хоккею.