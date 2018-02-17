Создатели Counter-Strike: Global Offensive выпустили обновление для игры

Студия Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики исправили ошибки на карте de_nuke, а также добавили в игру капсулу с наклейками и новый кейс.

На карте de_nuke разработчики исправили некоторые незначительные ошибки. Также они сместили лестницу рядом с комнатой на точке B. Вместе с этим разработчики добавили опцию snd_stream, которая позволят отключать кэширование аудио.