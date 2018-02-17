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Опубликовано 17 февраля 2018, 13:54

Создатели Counter-Strike: Global Offensive выпустили обновление для игры

Разработчики не только исправили неточности на картах, но и внесли в игру новый кейс.

Фото: &copy; facebook.com/CounterStrike

Фото: © facebook.com/CounterStrike

Студия Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Global Offensive. Разработчики исправили ошибки на карте de_nuke, а также добавили в игру капсулу с наклейками и новый кейс.

На карте de_nuke разработчики исправили некоторые незначительные ошибки. Также они сместили лестницу рядом с комнатой на точке B. Вместе с этим разработчики добавили опцию snd_stream, которая позволят отключать кэширование аудио.

Напомним, 9 февраля разработчики убрали с карты de_nuke помост на крыше, ограждение у входа на точку B, внешний помост, а также окно в будке на точке A.

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Сергей Сурепин
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