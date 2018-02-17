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Опубликовано 17 февраля 2018, 14:24

Популярная игра Dota 2 получила важное обновление

Разработчики довели игру до версии 7.09. Теперь в ней намного проще разобраться новичкам.

Фото: &copy; steamcommunity.com

Фото: © steamcommunity.com

Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2. Игра получила версию 7.09.

Разработчики исправили ряд ошибок, внесли улучшения в руководства по героям, а также улучшили некоторых персонажей. Например, теперь курьер стоит дешевле, а за уничтожение лесных монстров игрок получают 15% золота.

Напомним, игра Dota 2 вышла в 2013 году. Она является одной из самых популярных в мире.

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Сергей Сурепин
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