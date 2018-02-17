Популярная игра Dota 2 получила важное обновление
Разработчики довели игру до версии 7.09. Теперь в ней намного проще разобраться новичкам.
Фото: © steamcommunity.com
Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2. Игра получила версию 7.09.
Разработчики исправили ряд ошибок, внесли улучшения в руководства по героям, а также улучшили некоторых персонажей. Например, теперь курьер стоит дешевле, а за уничтожение лесных монстров игрок получают 15% золота.
Напомним, игра Dota 2 вышла в 2013 году. Она является одной из самых популярных в мире.