В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке из-за стада скота

Нигерийские охотники и банда разбойников перестреляли друг друга из-за стада скота. Как сообщает News Agency Of Nigeria, в результате ожесточённой борьбы за добычу погибло 36 человек.

Перестрелка произошла в деревне Биране в нигерийском штате Замфара 13 февраля. Местные охотники нашли пастуха со стадом, в котором, предположительно, были краденые домашние животные, в том числе овцы. Увидев вооружённых людей, тот бросил скот и отправился за помощью к знакомым бандитам в соседний район. На следующий день пастух с командой устроили засаду среди кустарников и деревьев.

В результате между группами завязалась перестрелка. Полицейские и военные прибыли на место кровавой бойни только после её завершения. По официальным данным, они обнаружили 18 трупов. Предполагается, что тела ещё 18 убитых сподвижников бандиты забрали с собой.