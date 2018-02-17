Лавров: Черногорию пытаются использовать как разменную монету
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Черногорию пытаются использовать в качестве разменной монеты в русофобской войне, навязав государству членство в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью телеканалу Euronews.
— Тревожит ситуация в Черногории, которую пытаются разыграть как разменную карту в русофобской борьбе и русофобских затеях: им навязали членство в НАТО, категорически отказавшись от проведения референдума. Люди боятся, что через урны избирательных участков будет высказываться иная точка зрения, нежели та, которую традиционные, классические элиты хотят продвигать, — сказал министр.
Лавров отметил, что несмотря на это, отношения между РФ и Черногорией были всегда хорошими.
— Не понимаю, зачем черногорцам нужно было вступать в эту русофобскую кампанию. Это остаётся на их совести, — подчеркнул Лавров, добавив, что курс на завлечение этой страны в НАТО противоречит обещаниям, которые Запад давал, когда воссоединялась Германия, "о том, что НАТО не будет продвигаться ни на дюйм".