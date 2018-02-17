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Опубликовано 17 февраля 2018, 07:43

Создание новой версии культовой игры System Shock приостановили

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

По словам разработчиков, проект ушёл слишком далеко от первоначальной концепции.

Выход обновлённой версии System Shock был запланирован на 2018 год. Однако студия Nightdive объявила о заморозке разработки.

До этого разработчики с помощью Kickstarter собрали на игру 1,35 миллиона долларов. Команда сообщила, что благодаря краудфандинговой кампании разработчики успешно сменили движок с Unity на Unreal, но "потеряли фокус".

Руководство студии приняло решение заморозить проект. Команда попытается вернуть игру к первоначальному видению. Пока нет информации, сколько времени потребуется разработчикам.

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Сергей Сурепин
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