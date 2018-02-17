Создание новой версии культовой игры System Shock приостановили
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По словам разработчиков, проект ушёл слишком далеко от первоначальной концепции.
Выход обновлённой версии System Shock был запланирован на 2018 год. Однако студия Nightdive объявила о заморозке разработки.
До этого разработчики с помощью Kickstarter собрали на игру 1,35 миллиона долларов. Команда сообщила, что благодаря краудфандинговой кампании разработчики успешно сменили движок с Unity на Unreal, но "потеряли фокус".
Руководство студии приняло решение заморозить проект. Команда попытается вернуть игру к первоначальному видению. Пока нет информации, сколько времени потребуется разработчикам.