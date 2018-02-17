Создание новой версии культовой игры System Shock приостановили

По словам разработчиков, проект ушёл слишком далеко от первоначальной концепции.

Выход обновлённой версии System Shock был запланирован на 2018 год. Однако студия Nightdive объявила о заморозке разработки.

До этого разработчики с помощью Kickstarter собрали на игру 1,35 миллиона долларов. Команда сообщила, что благодаря краудфандинговой кампании разработчики успешно сменили движок с Unity на Unreal, но "потеряли фокус".