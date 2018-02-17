Специалисты сравнили производительность скандальной игры о рыцарях
Скриншот видео: youtube.com/DigitalFoundry
Команда Digital Foundry пришла к выводу, что на базовых консолях PlayStation 4 и Xbox One игру лучше не запускать.
Представители технического подразделения Eurogamer из Digital Foundry протестировали производительность игры Kingdom Come: Deliverance. Для этого им потребовались четыре консоли: PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X.
Команда Warhose использовала движок CryEngine. Ранее он не лучшим образом показывал себя в консольных версиях игр. В плане производительности все четыре версии почти идентичны. Это касается разрешения текстур, размытия движения и дальности прорисовки.
При этом специалисты отмечают, что всё же игра показывает себя лучше на Xbox One X и PS4 Pro.