Специалисты сравнили производительность скандальной игры о рыцарях

Команда Digital Foundry пришла к выводу, что на базовых консолях PlayStation 4 и Xbox One игру лучше не запускать.

Представители технического подразделения Eurogamer из Digital Foundry протестировали производительность игры Kingdom Come: Deliverance. Для этого им потребовались четыре консоли: PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X.

Команда Warhose использовала движок CryEngine. Ранее он не лучшим образом показывал себя в консольных версиях игр. В плане производительности все четыре версии почти идентичны. Это касается разрешения текстур, размытия движения и дальности прорисовки.