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Опубликовано 17 февраля 2018, 07:43

Специалисты сравнили производительность скандальной игры о рыцарях

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/DigitalFoundry

Скриншот видео: youtube.com/DigitalFoundry

Команда Digital Foundry пришла к выводу, что на базовых консолях PlayStation 4 и Xbox One игру лучше не запускать.

Представители технического подразделения Eurogamer из Digital Foundry протестировали производительность игры Kingdom Come: Deliverance. Для этого им потребовались четыре консоли: PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X.

Команда Warhose использовала движок CryEngine. Ранее он не лучшим образом показывал себя в консольных версиях игр. В плане производительности все четыре версии почти идентичны. Это касается разрешения текстур, размытия движения и дальности прорисовки.

При этом специалисты отмечают, что всё же игра показывает себя лучше на Xbox One X и PS4 Pro.

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Сергей Сурепин
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