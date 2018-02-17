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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 07:45

Google удалила оценки к мобильной игре. Всему виной искусственный интеллект

Фото: &copy; REUTERS/Dado Ruvic/

Фото: © REUTERS/Dado Ruvic/

Разработчики сообщили об изменениях в магазине с приложениями и играми Google Play.

1 февраля на Android вышла игра Game Dev Tycoon. За первый день её купили более двух тысяч человек. Игра набрала много положительных отзывов, но со стороны Google начались палки в колёса.

По словам разработчиков, отзывы пользователей начали пропадать. В частности, пропали положительные оценки. Оказалось, что искусственный интеллект Google удаляет отзывы в связи с борьбой с фальшивыми оценками. В итоге алгоритм уничтожил 77% отзывов.

Напомним, Game Dev Tycoon — симулятор разработчика видеоигр. Эта популярная игра прежде выходила на ПК и iOS.

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Сергей Сурепин
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