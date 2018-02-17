Google удалила оценки к мобильной игре. Всему виной искусственный интеллект

Разработчики сообщили об изменениях в магазине с приложениями и играми Google Play.

1 февраля на Android вышла игра Game Dev Tycoon. За первый день её купили более двух тысяч человек. Игра набрала много положительных отзывов, но со стороны Google начались палки в колёса.

По словам разработчиков, отзывы пользователей начали пропадать. В частности, пропали положительные оценки. Оказалось, что искусственный интеллект Google удаляет отзывы в связи с борьбой с фальшивыми оценками. В итоге алгоритм уничтожил 77% отзывов.