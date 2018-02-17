Google удалила оценки к мобильной игре. Всему виной искусственный интеллект
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Разработчики сообщили об изменениях в магазине с приложениями и играми Google Play.
1 февраля на Android вышла игра Game Dev Tycoon. За первый день её купили более двух тысяч человек. Игра набрала много положительных отзывов, но со стороны Google начались палки в колёса.
По словам разработчиков, отзывы пользователей начали пропадать. В частности, пропали положительные оценки. Оказалось, что искусственный интеллект Google удаляет отзывы в связи с борьбой с фальшивыми оценками. В итоге алгоритм уничтожил 77% отзывов.
Напомним, Game Dev Tycoon — симулятор разработчика видеоигр. Эта популярная игра прежде выходила на ПК и iOS.