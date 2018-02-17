Создатель культовой Final Fantasy XV приедет в Москву

22 февраля в 18:00 в Москве пройдёт презентация ПК-версии Final Fantasy XV. Встреча состоится в торговом центре "Ривьера".

В качестве специальных гостей выступят Хадзимэ Табата (геймдиректор) и Такэси Арамаки (технический директор и ведущий программист). Во время встречи пройдёт сессия вопросов и ответов, а после состоится автограф-сессия.