Создатель культовой Final Fantasy XV приедет в Москву
Директор игры и его подопечные посетят презентацию ПК-версии игры в ТЦ "Ривьера".
Скриншот видео: youtube.com/ PlayStation
22 февраля в 18:00 в Москве пройдёт презентация ПК-версии Final Fantasy XV. Встреча состоится в торговом центре "Ривьера".
В качестве специальных гостей выступят Хадзимэ Табата (геймдиректор) и Такэси Арамаки (технический директор и ведущий программист). Во время встречи пройдёт сессия вопросов и ответов, а после состоится автограф-сессия.
Напомним, Final Fantasy XV вышла на PlayStation 4 и Xbox One в ноябре 2016 года, а уже 6 марта игра доберётся до ПК.