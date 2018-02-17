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Опубликовано 17 февраля 2018, 07:46

Создатель культовой Final Fantasy XV приедет в Москву

Директор игры и его подопечные посетят презентацию ПК-версии игры в ТЦ "Ривьера".

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ PlayStation

Скриншот видео: youtube.com/ PlayStation

22 февраля в 18:00 в Москве пройдёт презентация ПК-версии Final Fantasy XV. Встреча состоится в торговом центре "Ривьера".

В качестве специальных гостей выступят Хадзимэ Табата (геймдиректор) и Такэси Арамаки (технический директор и ведущий программист). Во время встречи пройдёт сессия вопросов и ответов, а после состоится автограф-сессия.

Напомним, Final Fantasy XV вышла на PlayStation 4 и Xbox One в ноябре 2016 года, а уже 6 марта игра доберётся до ПК.

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Сергей Сурепин
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