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Опубликовано 17 февраля 2018, 07:49

Создатели For Honor опровергли информацию о пустых серверах

Разработчики отчитались об активности геймеров. Игра всё ещё достаточно популярна среди пользователей.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/GameNewsOfficial

Скриншот видео: youtube.com/GameNewsOfficial

Ubisoft отчиталась о своих финансовых успехах. Разработчики сообщили, что вышедшая в феврале 2017 года игра For Honor всё ещё популярна у геймеров.

Всего в игре зарегистрировались 7,5 миллиона человек. При этом в 2017 году игра стала пятой самой просматриваемой на Twitch.

По словам разработчиков, сейчас в For Honor активно играют около миллиона пользователей в месяц. Уже 15 февраля команда запускает выделенные серверы и пятый сезон.

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Сергей Сурепин
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