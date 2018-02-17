Создатели For Honor опровергли информацию о пустых серверах

Ubisoft отчиталась о своих финансовых успехах. Разработчики сообщили, что вышедшая в феврале 2017 года игра For Honor всё ещё популярна у геймеров.

Всего в игре зарегистрировались 7,5 миллиона человек. При этом в 2017 году игра стала пятой самой просматриваемой на Twitch.