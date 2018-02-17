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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 07:52

Экипировку "солдата будущего" Ростеха добавят в популярную российскую игру

С такой инициативой выступил Василий Магурян, руководитель игрового направления компании Mail.Ru Group.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ Ubisoft

Скриншот видео: youtube.com/ Ubisoft

Своим предложением Василий Магурян отреагировал на новость о создании концепта "российского солдата будущего". Его внешний вид совпадает с персонажами другой игры — Ghost Recon: Future Soldier.

quote

С интересом наблюдаю за дискуссией вокруг Ростеха и костюма солдата будущего. В Warface мы уже давно используем амуницию, созданную на основе реальной экипировки — SAS, польского GROM, спецназа COS. Костюм от Ростеха — на очереди ;)

Василий Магурян, руководитель игрового направления Mail.Ru

Концепт вызвал большой интерес в социальных сетях. Геймеры начали сравнивать работу Ростеха и разработчиков игры.

В связи с этим авторы Warface могут добавить в ближайшее время экипировку "солдата будущего" в свою игру.

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Сергей Сурепин
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