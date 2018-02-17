Экипировку "солдата будущего" Ростеха добавят в популярную российскую игру

С интересом наблюдаю за дискуссией вокруг Ростеха и костюма солдата будущего. В Warface мы уже давно используем амуницию, созданную на основе реальной экипировки — SAS, польского GROM, спецназа COS. Костюм от Ростеха — на очереди ;)