Губернатор Кентукки обвинил жестокие игры в вооружённом нападении на школу
По словам политика, в настоящий момент США пожинают то, что посеяли. Также он сравнил игры с порнографией.
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Губернатор Кентукки Мэтт Бевин прокомментировал нападение на школу в Бока-Ратон (Флорида). Инцидент произошёл 14 февраля.
По словам республиканца, к таким инцидентам приводит культура прославления смерти. Этому способствуют в том числе игры, которые изображают сцены насилия.
Также Бевин уверен, что играми увлекаются дети, даже несмотря на то, что они ориентированы на более взрослую аудиторию. Политик считает, что с этим ничего нельзя сделать. По словам республиканца, жестокость в виртуальном мире провоцирует реальную, позволяя зарабатывать очки за то же, что творят ученики в школах, и добивать молящих о пощаде людей.
Напомним, в нападении на школу обвиняют 19-летнего учащегося Николаса Круза. В перестрелке погибло 17 человек.