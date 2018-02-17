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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 07:59

Губернатор Кентукки обвинил жестокие игры в вооружённом нападении на школу

По словам политика, в настоящий момент США пожинают то, что посеяли. Также он сравнил игры с порнографией.

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Губернатор Кентукки Мэтт Бевин прокомментировал нападение на школу в Бока-Ратон (Флорида). Инцидент произошёл 14 февраля.

По словам республиканца, к таким инцидентам приводит культура прославления смерти. Этому способствуют в том числе игры, которые изображают сцены насилия.

Также Бевин уверен, что играми увлекаются дети, даже несмотря на то, что они ориентированы на более взрослую аудиторию. Политик считает, что с этим ничего нельзя сделать. По словам республиканца, жестокость в виртуальном мире провоцирует реальную, позволяя зарабатывать очки за то же, что творят ученики в школах, и добивать молящих о пощаде людей.

Напомним, в нападении на школу обвиняют 19-летнего учащегося Николаса Круза. В перестрелке погибло 17 человек.

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Сергей Сурепин
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