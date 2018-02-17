Губернатор Кентукки обвинил жестокие игры в вооружённом нападении на школу

Также Бевин уверен, что играми увлекаются дети, даже несмотря на то, что они ориентированы на более взрослую аудиторию. Политик считает, что с этим ничего нельзя сделать. По словам республиканца, жестокость в виртуальном мире провоцирует реальную, позволяя зарабатывать очки за то же, что творят ученики в школах, и добивать молящих о пощаде людей.