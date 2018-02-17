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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 08:03

Разработчики подарят один биткоин первому, кто пройдёт их игру

По словам разработчиков, их игра достаточно проста, но только в том случае, если вы сверхразум.

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Студия Gem Rose Accent показала квест-головоломку. Проект получил название MonteCrypto: The Bitcoin Enigma.

Разработчики пообещали, что первый игрок, который пройдёт игру от начала и до конца, получит в награду один биткоин. Команда называет свой проект экспериментом. При этом пользователи смогут оставлять друг другу подсказки.

Всего игра включает в себя 24 загадки. Пользователям при этом необходимо расшифровать пароль от виртуального кошелька.

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Сергей Сурепин
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