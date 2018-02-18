"Ростовский потрошитель". Как ловили самого известного маньяка

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Учитель Андрей Чикатило — серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал, убил десятки женщин, девочек и мальчиков. Суд доказал 52 смерти от его рук, хотя сам маньяк признал вину в 56 преступлениях. Его казнили 14 февраля 1994 года.

Имя Андрея Чикатило до сих пор вызывает неподдельный ужас у большинства людей. Учитель, снабженец, инженер, зверски расправлявшийся с людьми. История самого известного маньяка в СССР и, пожалуй, современной истории заставляет в очередной раз содрогнуться.

"Съеденный брат"

Андрей Чикатило родился в 1936 году на территории нынешней Сумской области на Украине. Отец ушел на войну, попал в плен, откуда его освободили. Когда мальчику не было и 10 лет, отца репрессировали.

Сам он до 12 лет страдал недержанием мочи, за что его регулярно избивала мать. К слову, в 1946 году он отказывался выходить из дома. На Украине тогда был голод, и школьник боялся, что его съедят. Через много лет маньяк уверял, что и этот страх вселила мать: якобы его старшего брата Степана съели во время голода 1932–1933 годов. Позже СМИ дополнили то ли легенду, то ли правду о существовании брата кровавой подробностью: съесть мальчика могли и сами родители, которые пережили голод только чудом. Правда, никаких документов о существовании некоего Степана так и не нашлось.

ГПТУ № 33, ныне — профессиональный лицей № 33 г. Шахты. Место работы Чикатило в 1978–1981 годах. Фото: © wikipedia.org/Nonexyst

— Учителя удивлялись моей беспомощности, — рассказывал Чикатило во время следствия. — Если у меня не было ручки или чернил, я сидел и плакал, — говорил он позже журналистам.

Друзей у него не было, с девушками не клеилось. Некоторые авторы книг о маньяке пишут, что его ещё и били постоянно. Винил он в своём состоянии всех. Кроме себя.

С девушками ничего не получалось. После очередной неудачной попытки Чикатило решил, что ни к кому не прикоснётся до своей будущей жены.

— К нам во двор зашла 13-летняя девочка, из-под платья у неё выглядывали синие панталоны. Я сказал, что сестры нет дома, но она не уходила. Тогда я толкнул её, повалил и лёг на неё. Не раздевал и сам не раздевался. Но у меня сразу наступило семяизвержение, — такие слова с его допроса приводит Татьяна Ревяко в книге "Убийцы и маньяки".

"Виноват отец"

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

После школы Андрей Чикатило пытается поступить на юриста в МГУ и с треском проваливается. Он никогда не отличался шикарными знаниями во время учёбы и экзамены провалил, в общем-то, ожидаемо. Но в своей неудаче винил отца. Зарубили якобы из-за того, что тот был в плену и позже репрессирован.

В итоге поступает в училище связи, потом — в институт, проходит армию: служит в Пограничных войсках КГБ СССР в Средней Азии, а после — в Берлине.

Отслужил, переехал в населённый пункт Родионово-Несветайская, неподалёку от Ростова-на-Дону. Сестра познакомила с будущей женой… Писал в газету, поступил в институт на специальность "Русский язык и литература". Подобные факты своей биографии могут привести многие советские граждане.

А вот то, что было дальше, — нет. В 1970 году он устроился в интернат в городе Новошахтинске: сначала учителем физкультуры, потом перевели на педагога русского языка и литературы. Дальнейшее уже описывали те, кто составлял его биографию. Учитель вёл себя, мягко говоря, странно: то руку одной ученице на плечо положит, то другую погладит. Потом и вовсе стал вечером проходить мимо комнат девочек и по несколько минут стоять в дверях. По какой-то причине и это спускалось с рук.

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

Так продолжалось до 1973 года. В мае педагога выгнали после того, как две ученицы сообщили о домогательствах: к одной он приставал, когда дети ходили купаться на речку. Вторую же пытался раздеть прямо в классе, оставив после уроков. Педагога не задержали, не посадили, а просто... выгнали. Точнее — он написал заявление по собственному желанию.

Вскоре устраивается в Новошахтинское ГПТУ, где работает четыре года. В это время у него были первые (и, пожалуй, единственные) отношения с нормальной женщиной: Чикатило завёл себе любовницу. Они встречались в комнате в общежитии. У жены не возникало вопросов: с учениками задержался или в редакции.

Однако в 1978 году его увольняют "по сокращению штата". Приходится перебираться в другой город — Шахты.

Здесь он также устраивается педагогом в местное училище, жена — комендантом в общежитие. Ученики откровенно смеялись над педагогом, который не мог дать им отпор. К тому же поползли слухи, что он подглядывает за мальчишками, когда те спят. Педагоги в это не верили, считая это выдумкой ребят, которые просто придумали повод поиздеваться над педагогом.

Не тот

Считается, что первое изнасилование и убийство Чикатило совершил в 1978 году. Его жертвой стала девятилетняя девочка: её тело позже нашли в реке. Через несколько дней "маньяка задержали"! Следователи были уверены, что это — 25-летний житель города Шахты Ростовской области Александр Кравченко. Он уже отсидел срок за убийство 10-летней девочки, и вот — изнасилование и убийство девятилетней.

Однако супруга преступника заявила, что в этот день он был дома. Прошло около месяца, и Кравченко снова попал в милицию — на этот раз за кражу у соседа. Всё добро оказалось на чердаке, а вор отправился в СИЗО. Как писали позже СМИ, в одной камере с ним сидел наркоман и убийца, который постоянно избивал Кравченко, вынуждая "сознаться" в расправе над ребёнком. Жена задержанного тем временем подписала все требуемые от неё документы.

Через три недели после задержания Кравченко взял вину в убийстве на себя. Изначально его приговорили к 15 годам, но родственники погибшей настояли на пересмотре дела. Итог — казнь. Приговор привели в действие 5 июля 1983 года. То, что Кравченко ни при чём, признали лишь спустя семь лет.

Это было первое убийство Чикатило, и он не скрывал, что никакой Кравченко к нему не причастен. Позже следователи сокрушались: ведь реального маньяка можно было поймать ещё после первого преступления! Но рядом жил Кравченко, и всё (вроде как) на него указывало. А реальный маньяк тем временем на три года "залёг на дно".

Серийные убийства

Грушевский мост — место обнаружения тела Елены Закотновой. Фото: © wikipedia.org/Nonexyst

Кошмар продолжился в 1981 году. К тому моменту Андрей Чикатило сменил работу, устроился старшим инженером в отдел материально-технического снабжения и сбыта Шахтинского производственного объединения "Ростовнеруд", где также исполнял обязанности начальника отдела.

К осени в разных частях города и его окрестностях милиция начала находить обезображенные тела людей. Кто-то задушен, у кого-то рот забит грязью, у другой отрезаны (по другой версии — откушены) соски. Он отрезал языки, гениталии, выкалывал глаза… Меньше чем за два года Чикатило убил семерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. Только к 1983 году стало понятно, что происходящее — дело рук одного человека.

Ну кто мог выкалывать глаза и отрезать носы? Псих — единогласно решили эксперты. И стали проверять всех, кто когда-либо состоял на учёте в дурдоме. Появилось даже "Дело дураков": когда двое умственно отсталых сообщили, что якобы угнали машину и убивали детей. Правда, их задержание ничего не дало — преступления продолжились. Объявились новые психи, которые заявили, что являются членами той же банды. Только к 1984 году стало понятно, что все врут. Зачем? Да потому что неадекватные!

Попался

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Чикатило тем временем продолжал орудовать. Только в 1984 году он убил 15 человек, а общее число жертв (которых позже докажут) составило 32. Криминалисты в своих исследованиях не раз подчёркивали, что, как правило, у маньяков есть определённый "почерк". Здесь же жертвами становились и мальчики, и девочки, и даже женщины. Единственное, что объединяло все эти убийства, — особая жестокость.

Заманивал своих жертв Чикатило по-разному: предлагал подвезти на своём жёлтом автомобиле "Москвич", угостить жвачкой, показать "мультик на видике". Погибших, как правило, находили в лесополосе.

В сентябре он попался в Ростове-на-Дону на центральном рынке. Участковые обратили внимание на мужчину накануне и решили проверить документы. В его портфеле нашли грязное полотенце, кухонный нож с тёмной пластмассовой ручкой, банку вазелина, кусок мыла и два мотка верёвки. Но их наличие он объяснил работой: снабженец использует верёвку для подвязывания разваливающейся коробки, нож — для обрезки лишнего конца верёвки, а вазелин используется им для бритья во время командировок.

В том же 1984 году его ещё раз поймали и даже приговорили. К году исправительных работ за кражу аккумулятора. И ещё выгнали из партии. Кстати, этот год он не отработал — через три месяца освободили за примерное поведение. За шесть лет, которые прошли с того момента, он убил и расчленил более 20 человек. И это только по официальным данным.

Больше не выберется

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

С 1985 по 1987 годы в СССР велась спецоперация по поимке преступника "Лесополоса", подобной которой по размаху ранее не было. Из казны на неё было потрачено около 10 млн рублей (столько примерно стоило десять двухкомнатных квартир в регионе). Маньяка искали по всем возможным лесам. За это время нашли сотни людей с сексуальными отклонениями, раскрыли десятки убийств и изнасилований. Но того самого наводящего ужас маньяка в руках у милиции не было. Следователи общались с другими убийцами и насильниками, пытаясь понять, как может выглядеть этот.

Его задержали возле железнодорожной платформы Лесхоз 6 ноября 1990 года. Он выходил из леса, где убил 22-летнюю девушку. Участковый никогда бы не обратил на него внимания, если бы не один факт: в этот лес чаще всего ходят грибники. На улице ноябрь, стоит мужчина в костюме и с галстуком — ну какие грибы?!

Доставили в участок, проверили документы, отпустили… Но! Установили наружное наблюдение. Как оказалось, Чикатило уже окончательно перестал скрываться: он подходил, знакомился с девочками и мальчиками, те отказывали. После очередного раза он так расстроился, что чуть не был сбит машиной.

20 ноября он пошёл делать рентген пальца, который прокусила предпоследняя жертва. Оттуда отправился в ларёк, купил пива, попытался познакомиться с мальчишками. Тут-то его и поймали.

Суд

Ирина Белова из города Шахты, чуть не ставшая очередной жертвой, выступает в качестве свидетеля обвинения в деле насильника и убийцы Андрея Чикатило. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

220 томов уголовного дела. Более 50 погибших. Как Чикатило не растерзали родственники умерших — остаётся загадкой до сих пор. Его оскорбляли, говорили, что убьют и жену и детей, но не трогали — или просто не смогли дотянуться из-за толпы милиции. Чтобы зачитать обвинение, потребовалось несколько дней.

— Я провожу судебное разбирательство открытым, никаких тайн не будет, — заявил журналистам до начала процесса судья Акубжанов. — Пусть этот суд нас хоть чему-нибудь научит… Чтобы такое больше не повторилось никогда и нигде. В газетах имя того, кому предъявлено обвинение, до сих пор не названо. Я считаю, всё надо называть своими именами.

Чикатило же начал рассказывать об изнасилованиях в армии, заявил, что был на приёмах у Горбачёва и много другого бреда, не связанного между собой. И милиция ему давала по 10 минут на том уголовного дела, и все вокруг плохие — били-обижали. А под конец и вовсе пообещал объявить голодовку.

— Неужто никогда не задумывались, что жертвам больно, неужто, убивая мальчиков, ни разу не подумали о своём сыне? — Не приходило в голову.

Через две недели практически непрерывных заседаний прессу всё же решили удалить, а заседание сделать закрытым. На этом настаивала сторона обвинения: сам Чикатило говорил, что "пришёл на собственные похороны".

Чего только не было во время судебных заседаний: и крики: "Я беременный", и публичное раздевание, и оскорбление судьи вместе с прокурором. Адвокат вторил: "Он псих", родственники погибших падали в обмороки. Экспертиза признала Андрея Чикатило в здравом уме и твёрдой памяти.

Итак, приговор. Его начали читать 14 октября, а закончили лишь на следующий день. Слово "расстрел" вызвало в зале аплодисменты.

— Я — честная хохлушка! Ни первого, ни последнего слова мне не давали… И линолеум не воровал… Подписал под пытками и наркотиками, — орал Чикатило.

В ответ на вопрос "Вам ясен приговор?" маньяк назвал судью мошенником. После этого Чикатило, конечно, пытался приговор обжаловать. И на расстрел ехал, не зная того, что это всё — финиш!

Казнь

14 февраля 1994 года маньяка, имя которого стало нарицательным, расстреляли в подвале в окрестностях Новочеркасской тюрьмы.

Возле КПП Новочеркасской тюрьмы остановился УАЗ. Из исправительного учреждения вышли конвойные, которые вели Чикатило. Позже один из тех, кто участвовал в казни, прислал в "АиФ" письмо, где рассказывал подробности. Так, маньяк до последнего был уверен, что его не убьют. Конвоиры сказали: "Едем на обследование в Москву". Маньяк шёл молча и внимательно вглядывался в лица окружавших его людей. На нём не было шапки, несмотря на –17 градусов на улице и жуткий ветер.

Его посадили в машину и поехали в неизвестном направлении, путь занял около часа. Впереди — машина с маньяком и охраной, а чуть поодаль — руководство спецгруппы и прокурор.

Приехали, открыли железные ворота. За ними уже дежурили доктор, смотритель и представители милиции. После этого все спустились в подвал, по виду больше напоминающий бомбоубежище. Чикатило зашёл в комнату с какой-то старой мебелью. Прокурор проверил приготовленные документы, среди которых был приговор, указ президента Бориса Ельцина. После этого все проследовали в комнату.