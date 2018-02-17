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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 10:56

В Нигерии 15 человек погибли при нападении террористов-смертников на рынок

Ещё 18 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в местные больницы.

При нападении троих террористов-смертников на рынок на северо-востоке Нигерии в пятницу вечером погибли 15 человек и ещё 18 пострадали. Об этом сообщает PM News.

По данным издания, нападение произошло в городе Кондюга в штате Борно. Свидетель сообщил, что инцидент произошёл около 19:00 по местному времени (21:00 мск).

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.

По данным других изданий, количество погибших в результате случившегося достигло 18 человек, пострадавших — 22.

За взрывы пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность.

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Екатерина Землянухина
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