В Нигерии 15 человек погибли при нападении террористов-смертников на рынок
Ещё 18 человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в местные больницы.
При нападении троих террористов-смертников на рынок на северо-востоке Нигерии в пятницу вечером погибли 15 человек и ещё 18 пострадали. Об этом сообщает PM News.
По данным издания, нападение произошло в городе Кондюга в штате Борно. Свидетель сообщил, что инцидент произошёл около 19:00 по местному времени (21:00 мск).
Three suicide bombers kill 18 people in northeast #Nigeria's #Maiduguri. pic.twitter.com/tgUAEaBqLo— Press TV (@PressTV) 17 февраля 2018 г.
Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.
По данным других изданий, количество погибших в результате случившегося достигло 18 человек, пострадавших — 22.
За взрывы пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность.