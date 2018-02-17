Слуцкий приехал в Пхёнчхан поболеть за российских спортсменов

На официальной странице Дома спорта в Пхёнчхане, который является местом встречи российских спортсменов и болельщиков, сообщили о том, что известный футбольный тренер Леонид Слуцкий стал гостем на Олимпиаде.

— Сегодня у нас в гостях Леонид Викторович Слуцкий — российский футбольный тренер. И, кроме того, хоккейный болельщик, — написали в "инстаграме" Дома спорта.