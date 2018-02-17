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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 14:23

Слуцкий приехал в Пхёнчхан поболеть за российских спортсменов

На официальной странице Дома спорта в Пхёнчхане, который является местом встречи российских спортсменов и болельщиков, сообщили о том, что известный футбольный тренер Леонид Слуцкий стал гостем на Олимпиаде.

— Сегодня у нас в гостях Леонид Викторович Слуцкий — российский футбольный тренер. И, кроме того, хоккейный болельщик, — написали в "инстаграме" Дома спорта.

Отметим, что Слуцкий часто посещает матчи сборной России по хоккею. Сегодня он посетит встречу российских хоккеистов против США. Игра начнётся в 15:10 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую трансляцию.

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Галина Глазко
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