"13 друзей Путина". Слуцкий счёл нелепыми обвинения Минюста США в адрес россиян

По его словам, это больше напоминает историю из голливудской криминальной драмы, чем реальную жизнь.

Обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы является частью русофобской кампании и истерии и выглядят абсолютно нелепо, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока всё это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред, — сказал Слуцкий.

По его мнению, эти обвинения могут представлять собой "историю прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием "13 друзей Путина".

— Иначе каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с её огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенными в выборы? — добавил депутат.