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Регион
Опубликовано 17 февраля 2018, 16:45

"13 друзей Путина". Слуцкий счёл нелепыми обвинения Минюста США в адрес россиян

Леонид Слуцкий. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

Леонид Слуцкий. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

По его словам, это больше напоминает историю из голливудской криминальной драмы, чем реальную жизнь.

Обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы является частью русофобской кампании и истерии и выглядят абсолютно нелепо, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Обвинение 13 россиян во вмешательстве в американские выборы, очевидно, часть русофобской кампании и истерии, процветающих в западном обществе. Пока всё это голословно, абсолютно нелепо и похоже на бред, — сказал Слуцкий.

По его мнению, эти обвинения могут представлять собой "историю прямо из голливудской криминальной комедии с перефразированным названием "13 друзей Путина".

— Иначе каким образом 13 человек смогли бы реально повлиять на волеизъявление более 300 миллионов населения Америки с её огромной госмашиной и миллиардами долларов, вложенными в выборы? — добавил депутат.

Напомним, в пятницу, 16 февраля, Минюст США выдвинул обвинение 13 россиянам и трём компаниям из России в том, что они пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году. Американские власти намерены добиться их экстрадиции.

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Екатерина Михайлова
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