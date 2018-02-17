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Опубликовано 17 февраля 2018, 20:43

Дипломаты России и Хорватии высказались за развитие отношений двух стран

Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Также главы МИД успели обсудить и некоторые европейские и международные проблемы.

Россия и Хорватия будут развивать двустороннее сотрудничество. Об этом договорились главы МИД стран Сергей Лавров и Мария Пейчинович-Бурич в Мюнхене на конференции по безопасности.

— Стороны подтвердили обоюдное намерение всемерно развивать двустороннее сотрудничество, способствовать его наполнению новыми взаимовыгодными инициативами, — сообщили в российском МИД.

В ведомстве также отметили, что министры обсудили и ряд европейских и международных проблем.

Напомним, сегодня второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломатическое мероприятие завершится завтра.

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Катерина Александрова
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