Дипломаты России и Хорватии высказались за развитие отношений двух стран
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Также главы МИД успели обсудить и некоторые европейские и международные проблемы.
Россия и Хорватия будут развивать двустороннее сотрудничество. Об этом договорились главы МИД стран Сергей Лавров и Мария Пейчинович-Бурич в Мюнхене на конференции по безопасности.
— Стороны подтвердили обоюдное намерение всемерно развивать двустороннее сотрудничество, способствовать его наполнению новыми взаимовыгодными инициативами, — сообщили в российском МИД.
В ведомстве также отметили, что министры обсудили и ряд европейских и международных проблем.
Напомним, сегодня второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Дипломатическое мероприятие завершится завтра.