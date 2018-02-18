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Регион
Опубликовано 18 февраля 2018, 09:33

Microsoft начала больше зарабатывать на играх

Рост доходов американской корпорации обусловлен успешным запуском консоли Xbox One X.

&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;REUTERS/Brian Snyder

 Фото: © REUTERS/Brian Snyder

Компания Microsoft отчиталась о финансовых показателях за 2017 год. По итогам финансового квартала, общий доход корпорации составил 28,9 миллиарда долларов (рост составил 12%).

Операционная прибыль при этом составила 8,7 миллиарда долларов (рост — 10%). Игры принесли Microsoft на 303 миллиона долларов больше, чем в прошлом году (рост — 8%).

Ключевую роль сыграл выход консоли Xbox One X. Это позволило увеличить совокупный доход за счёт консолей на 14%.

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Сергей Сурепин
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