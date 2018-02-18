Microsoft начала больше зарабатывать на играх

Компания Microsoft отчиталась о финансовых показателях за 2017 год. По итогам финансового квартала, общий доход корпорации составил 28,9 миллиарда долларов (рост составил 12%).

Операционная прибыль при этом составила 8,7 миллиарда долларов (рост — 10%). Игры принесли Microsoft на 303 миллиона долларов больше, чем в прошлом году (рост — 8%).