В Швеции сообщили о готовности участвовать в миротворческой миссии в Донбассе
Флаги Швеции (слева) и ЕС. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина
Власти Швеции сообщили, что могут принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, но только при условии, что Россия и страны Запада будут не против этого. Об этом журналистам Deutsche Welle заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.
— Если мы увидим соответствующие условия и если мы увидим, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого, — сказал глава шведского военного ведомства.
Отметим, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который в настоящее время занимает пост советника президента Украины Петра Порошенко, предложил Швецию в качестве главного претендента на осуществление миротворческой деятельности в Донбассе. По его словам, это позволило бы оказать большее давление на Россию и заставить её продвинуться в вопросе миротворческой миссии в Донбассе.