В Швеции сообщили о готовности участвовать в миротворческой миссии в Донбассе

Власти Швеции сообщили, что могут принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, но только при условии, что Россия и страны Запада будут не против этого. Об этом журналистам Deutsche Welle заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.

— Если мы увидим соответствующие условия и если мы увидим, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого, — сказал глава шведского военного ведомства.