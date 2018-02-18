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Регион
Опубликовано 18 февраля 2018, 11:03

В Швеции сообщили о готовности участвовать в миротворческой миссии в Донбассе

Флаги Швеции (слева) и ЕС. Фото: &copy;РИА Новости/Евгения Новоженина

Флаги Швеции (слева) и ЕС. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Власти Швеции сообщили, что могут принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, но только при условии, что Россия и страны Запада будут не против этого. Об этом журналистам Deutsche Welle заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.

— Если мы увидим соответствующие условия и если мы увидим, что эта миссия может помочь, тогда мы открыты для этого, — сказал глава шведского военного ведомства.

Отметим, ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который в настоящее время занимает пост советника президента Украины Петра Порошенко, предложил Швецию в качестве главного претендента на осуществление миротворческой деятельности в Донбассе. По его словам, это позволило бы оказать большее давление на Россию и заставить её продвинуться в вопросе миротворческой миссии в Донбассе.

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Алексей Гладких
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