Консольной версии World of Tanks исполнилось четыре года
Разработчики приготовили для игроков специальные подарки и праздничные мероприятия.
Скриншот видео: youtube.com/ KRUZER
Компания Wargaming отмечает четырёхлетний юбилей консольной версии игры World of Tanks. Впервые танковый симулятор добрался до приставок в 2014 году — игра вышла на Xbox 360.
Это был первый консольный релиз игры о танковых сражениях 15 на 15 человек. Первоначально игра предлагала на выбор 100 танков из Германии, США и Британии. После в игре появилось 660 танков из девяти различных стран.
Уже 28 июля 2015 года игра вышла на Xbox One. Она абсолютно бесплатная и является одной из самых популярных игр на этой консоли.