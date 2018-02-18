Консольной версии World of Tanks исполнилось четыре года

Компания Wargaming отмечает четырёхлетний юбилей консольной версии игры World of Tanks. Впервые танковый симулятор добрался до приставок в 2014 году — игра вышла на Xbox 360.

Это был первый консольный релиз игры о танковых сражениях 15 на 15 человек. Первоначально игра предлагала на выбор 100 танков из Германии, США и Британии. После в игре появилось 660 танков из девяти различных стран.