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Опубликовано 18 февраля 2018, 11:23

Консольной версии World of Tanks исполнилось четыре года

Разработчики приготовили для игроков специальные подарки и праздничные мероприятия.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ KRUZER

Скриншот видео: youtube.com/ KRUZER

Компания Wargaming отмечает четырёхлетний юбилей консольной версии игры World of Tanks. Впервые танковый симулятор добрался до приставок в 2014 году — игра вышла на Xbox 360.

Это был первый консольный релиз игры о танковых сражениях 15 на 15 человек. Первоначально игра предлагала на выбор 100 танков из Германии, США и Британии. После в игре появилось 660 танков из девяти различных стран.

Уже 28 июля 2015 года игра вышла на Xbox One. Она абсолютно бесплатная и является одной из самых популярных игр на этой консоли.

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Сергей Сурепин
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