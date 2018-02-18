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Регион
Опубликовано 18 февраля 2018, 10:22

Геймера могут посадить за разжигание вражды к русским в игре World of Tanks

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/World of Tanks. Официальный видеоканал

Скриншот видео: youtube.com/World of Tanks. Официальный видеоканал

В России планируют осудить виртуального танкиста за проявление ненависти к русским в игре World of Tanks.

22-летний житель Великих Лук Михаил Ларионов играл в белорусскую игру World of Tanks и транслировал происходящее на Twitch. За действиями геймера следил информационно-аналитический центр "Сова", которой нашел в действиях Ларионова "призыв к агрессивным действиям в отношении русских".

В итоге прокуратура города Великие Луки Псковской области направила в суд уголовное дело об экстремизме против местного жителя. Согласно информации, геймер "оскорблял одну из участниц игры — крымчанку под псевдонимом ANETKA210185".

Теперь ему грозит срок до пяти лет.

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Сергей Сурепин
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