В ГД назвали провокацией прибытие в Чёрное море второго американского эсминца

В нижней палате парламента добавили, что Соединённые Штаты накаляют обстановку в акватории.

Зампред Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал сообщение Шестого флота американских ВМС о том, что в Чёрное море вошёл второй эсминец США, сообщает RT.

— США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе, — отметил Швыткин.

По словам депутата, американская сторона заявляет, что присутствие эсминца "Карни" нужно "для осуществления морских операций по безопасности", но такие объяснения вызывают множество вопросов.

— Кого и от кого они собираются обезопасить? США накаляют обстановку. Уже два американских эсминца находятся в данной акватории. Конечно, происходящие события не могут не настораживать, — заключил депутат.

Швыткин отметил, что, исходя из обстановки, ответных действий пока нет, но сил и средств у России достаточно, чтобы "отрезвить" США в случае каких-либо провокаций.